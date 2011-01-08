Необходимо вытащить музыку с сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок234 просмотра

Необходимо вытащить музыку с сайта.

14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Спасибо за быстроту и оперативность!
Все отлично - от постановки задачи до оплаты.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад