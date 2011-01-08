Скрипт граббера интернет-магазина

Нужно написать скрипт на PHP, который скопирует (а так же в дальнейшем при нажатии кнопки будет искать новые продукты и категории, и в случае если их нахождения – добавлять на сайт) в Joomla Virtuemart с сайта www.dealextreme.com следующие данные:

- дерево категорий, подкатегорий и товаров в них (при запуске, нужно предусмотреть возможность выбора категорий и/или подкатегорий и экспорта товара из них, причем категории в VM, могут быть переведены на русский язык (брать из БД или будет файл с сопоставлениями названия на английском = названиям на русский, что проще))

- название товара

- цену товара (на сайте нужно будет выводить спарсеную цену, умноженную на коэффициент или иметь возможность указать границы товара для которых применяется коэффициент, для остальных стоимость товара + определенная сумма)

- фотографии товара (сделать наложение watermark)

- описание товара, спецификация

Так же нужно оставить возможность изменять содержимое спарсеных товаров и категорий. В случае если внесены изменения в товар или название категории, то скрипт не должен обновлять ничего, кроме цены, чтобы не пропали изменения, внесённые администратором в товары.

Вынесение в конфигурационный файл (или вменяемые комментарии в скрипте для возможности изменения) данные доступа к БД и изменению названий полей – желательно

Так же будет использоваться стандартные возможности virtuemart – "Спецпредложения" и "Последние добавленные". Нужно чтобы эти свойства сохранили свою функциональность.

Прошу написать стоимость и время, необходимое на изготовление.

Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.