Доброго времени суток! Имеется сайт на ASP.NET (C#, Web Forms, .NET 4.0) — http://www.petrov-labs.ru. Необходимо добавить в него 2 вещи: 1) Небольшой динамический рисунок в конце страницы ...
Скрипт граббера интернет-магазина
Нужно написать скрипт на PHP, который скопирует (а так же в дальнейшем при нажатии кнопки будет искать новые продукты и категории, и в случае если их нахождения – добавлять на сайт) в Joomla Virtuemart с сайта www.dealextreme.com следующие данные:
- дерево категорий, подкатегорий и товаров в них (при запуске, нужно предусмотреть возможность выбора категорий и/или подкатегорий и экспорта товара из них, причем категории в VM, могут быть переведены на русский язык (брать из БД или будет файл с сопоставлениями названия на английском = названиям на русский, что проще))
- название товара
- цену товара (на сайте нужно будет выводить спарсеную цену, умноженную на коэффициент или иметь возможность указать границы товара для которых применяется коэффициент, для остальных стоимость товара + определенная сумма)
- фотографии товара (сделать наложение watermark)
- описание товара, спецификация
Так же нужно оставить возможность изменять содержимое спарсеных товаров и категорий. В случае если внесены изменения в товар или название категории, то скрипт не должен обновлять ничего, кроме цены, чтобы не пропали изменения, внесённые администратором в товары.
Вынесение в конфигурационный файл (или вменяемые комментарии в скрипте для возможности изменения) данные доступа к БД и изменению названий полей – желательно
Так же будет использоваться стандартные возможности virtuemart – "Спецпредложения" и "Последние добавленные". Нужно чтобы эти свойства сохранили свою функциональность.
Прошу написать стоимость и время, необходимое на изготовление.
Заявки без указания стоимости и сроков не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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