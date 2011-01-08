Видеоприложение для социальных сетей

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Здравствуйте,

Хотелось бы заказать создание приложения для Одноклассников, В контакте и Фейсбуке на основе скрипта видеочата, который написан на флеш.

Все флеш исходники есть.

Сколько будет стоить и какие сроки?

Спасибо заранее!

14 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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