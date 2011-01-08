Видеоприложение для социальных сетей

Здравствуйте,

Хотелось бы заказать создание приложения для Одноклассников, В контакте и Фейсбуке на основе скрипта видеочата, который написан на флеш.

Все флеш исходники есть.

Сколько будет стоить и какие сроки?

Спасибо заранее!