Программирование сайта (верстка готова)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок270 просмотров

Необходимо запрограммировать корпоративный сайт - натянуть готовую верстку на CMS.

Сайт простой, сложностей никаких нет.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Верстку выкладываю в картинках, но она есть вся в html - все кросбраузерно.

Бюджет - 4500 WMR

UPDATED:

Добавлено требование к документированию изменений файла движка:

4. Нужно описывать все изменения в файлах движка CMS в таблице

Имя файла Характер изменений

/index.php Изменено то-то и то-то

HTML
14 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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