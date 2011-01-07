Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц: 1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla. 2. Чуть более расширенная форма регистрации ...
Распарсить и вытащить данные сайта
Необходимо написать парсер каталога сайта, который будет вытаскивать данные и складывать их в базу данных.
Сайт с простой 3х уровневой структурой. Нужны только четко специфицированные текстовые данные и линки.
Желательный язык программирования: php
Срок: 3 дня
Заявки фрилансеров
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