Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Партнерская программа (sms биллинг)
Нужно создать движок партнерской программы работающий с смс, подписками, псевдоподписками.
Документация по смс обработчикам у вас будет.
Основные моменты: реферальная система, выплаты партнерам, подключение сайтов к партнерке, фильтрация и учет трафика, безопасность системы и работы с большими нагрузками (большой оборот трафика)
Приветствуются наличие основы для написания движка, знание и опыт работы с смс биллингами, а так же с учетом трафика, краткие сроки.
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