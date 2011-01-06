Партнерская программа (sms биллинг)

Нужно создать движок партнерской программы работающий с смс, подписками, псевдоподписками.

Документация по смс обработчикам у вас будет.

Основные моменты: реферальная система, выплаты партнерам, подключение сайтов к партнерке, фильтрация и учет трафика, безопасность системы и работы с большими нагрузками (большой оборот трафика)

Приветствуются наличие основы для написания движка, знание и опыт работы с смс биллингами, а так же с учетом трафика, краткие сроки.