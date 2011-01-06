Подключение к базе

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Есть самописный движок, до этого дня он стоял на выделенном сервере на апаче.

Сегодня решил его перекинуть на хостинг, столкнулся с проблемой подключения к базе.

Движок работает не на базе MySQL а на MSSQL 2000

MySQL
14 лет назад
Ronny_R
Роман 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

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