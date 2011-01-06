Требуется сделать механизм "предложить цену" на сайте на базе oscommerce. Т.е. покупатель предлагает продавцу свою цену, как на аукционе и т.д. ТЗ есть. Примерный бюджет 3000-4000 р.

Желательно и нужно долговременное сотрудничество!!! можно по совместительству.

Прошу не писать типа "готов.., обращайтесь... и т.д.". лучше короткое резюме, в особенности если на вашем аккаунте нет информации.