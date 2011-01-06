Разработка движка магазина купонов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Сабж. Тз отправлю. Функционал простой.

Вознаграждение за подключение методов оплаты отдельно.

14 лет назад
nf8
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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