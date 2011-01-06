На работающем сайте нужно настроить табличный вывод информации
Разработка движка магазина купонов
Сабж. Тз отправлю. Функционал простой.
Вознаграждение за подключение методов оплаты отдельно.
Заявки фрилансеров
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