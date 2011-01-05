nf8

Андрей nf8

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
3 баннера разных размеров
Очень хороший заказчик. Понравилось работать.
Сделали проект на 5+++. Быстро и качественно!
Ответный отзыв
dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
$80
10 баллов
14 лет назад
Создание буклета
Очередное отличное сотрудничество с Андреем! Мои самые лучшие рекомендации! Очередные мои +10!
Как всегда всё чётко и в лучшем виде! 5+++
Ответный отзыв
dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
$40
10 баллов
14 лет назад
Простой дизайн
Уже не первая работа с Андреем.Как всегда, остался очень доволен. Всем рекомендую. Мои +10!
Как всегда всё грамотно и в срок сделан заказ! Отличный человек!
Ответный отзыв
dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Переделать в вектор
CorelDRAW
Благодарю за очередной интересный проект. Надеюсь на последующее сотрудничество. Всем рекомендую. Мои +10!
Спасибо. Сделал всё на отлично!
Ответный отзыв
dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
$70
10 баллов
14 лет назад
Переделать из картинки в векторный формат
Андрей отличный заказчик. Всегда был на связи, чётко поставил задание, оперативно утверждал макеты! Всем рекомендую к сотрудничеству.
Сделал быстро и качественно. Учёл все требования и пожелания. Спасибо!
Ответный отзыв
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