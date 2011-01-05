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- Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать более детальный и развернутое техническое задание на разработку. Техническое задание должно быть разбито на части. более детально при беседе.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Маленький просто скрипт выполняет функцию парсинга из базы. Нужно просто добавить пару переменных. Очень простая работы. Все детали при беседе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен ИМ на open cart. + дизайн и установить всё это на мой хостинг. Также сделать необходимые методы оплаты и доставки. Это оплата типа единой кассы и доставка наложенным или курьерской.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим красивый и современный дизайн. Не дорогой. 1 Страница. Тематика сервис обмена. Более подробное тз скину по аське.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать 2 вида анкеты. 1. Для ручного заполнения 2. Для программы (Переменные прилагаются в файле) Поля для заполнения также прилагаются к проекту. Необходимо оформить в красивом и официальном стиле. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
А4 размер. Тематика микрозаймы. Необходимо оформить так чтобы суть была видна из далека, а остальная информация была интуитивна понятно написана. Прикреплен пример листовки. Нужно в этом же стилеВерстка полиграфии30 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть ИМ на opencart. Большая нагрузка скриптов на процессор. Необходимо оптимизировать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести магазин на opencart на другой хостинг без потери дизайна и базы данных.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо 3 анимационных баннера формата .gif На основе существующего банера. Скину на мыло пример. Размеры: 728х90 ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется создать 2 интернет магазина на opencart с простым, стандартным функционалом. С простым дизайн. C установкой на хостинг. Все остальные детали в icq. Небольшое тз к проекту. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать буклет. Все подробности при беседе.Завершен14 лет назад
- $50
Необходим дизайн сайт под сайт визитку. Дополнительные данные скину при личной беседе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Перерисовать данные картинки в векторный формат. Сделать всё в coreldraw.Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо написать автокликер для сайта debt.webmoney.ru. Автоматически нажимать на кнопку "вернуть".Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать автокликер ссылки "вернуть" по просроченным займам в сервисе debt.webmoney.ru.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Сабж. Тз отправлю. Функционал простой. Вознаграждение за подключение методов оплаты отдельно.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Переделать из картинки в векторный формат *.ai, *.pdf, *.eps. 71х71мм с учётом того что с каждой стороны срежется по 3мм Взята обычная картинка в хорошем качестве. Необходимо переделать в векторный формат дла ...Завершен14 лет назад
- $300
Аналог darberry.com, biglion.ru Дизайн должен быть в светлом тоне. С простым и интуитивно понятном расположении всех функций. Желательно с какими то элементами анимации. Проект будет ориентирован на 2 города. Так что ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Извиняюсь за неполноту описания и ошибку. Необходим модуль для проверки платёжеспособности.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад