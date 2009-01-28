Переделка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка234 просмотра

Есть сайт на джумле недоделанный appollo-info.ru нужно срочно исправить ошибки в дизайне и каталоге. за сегодня! ссылка на ТЗ в пдф aistenok9.ru/site.pdf 14 mB

Joomla
14 лет назад
orkman
Игорь 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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