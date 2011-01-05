Доработать сайт.

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Ищу специалиста для доработки сайта. Тематика: детское и семейное фото.

Доменное имя зарегистрировано и на него повешена платформа joomla.

Нужно доработать сайт таким образом, чтобы там появилась галерея фото и разделы.

Кому может быть интересно - пишите.

Очень срочно.

Joomla
14 лет назад
Lannie
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад