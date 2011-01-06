Joomla - нужна консультация по настройке Modalizer

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Завершен1 заявка132 просмотра

Plugin Modalizer - установлен, нужна консультация по настройке и работе с данным плагином

Joomla
14 лет назад
oitk
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за профессиональную консультацию. Договорились о времени, исполнитель вышел на связь вовремя, дал четкую, понятную консультцию, которая позволила решить проблему быстро.
Заказчик точно поставил вопросы - объяснения понял быстро Оплатил консультацию сразу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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