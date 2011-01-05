Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Нужен простой сайт новостей на Drupal + каталог
Нужен простой сайт новостей не Drupal + каталог сайтов
Дизайн - взять красивый бесплатный на русском языке
Каталог сайтов::
Единица каталога::
URL, название, описание, картинка, примерная посещаемость, ссылка на VK / FB / Twitter
Формат:
2 колонки
Справа должно быть место для баннеров + тизеры
Заявки фрилансеров
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