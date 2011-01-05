Нужен простой сайт новостей на Drupal + каталог

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок178 просмотров

Нужен простой сайт новостей не Drupal + каталог сайтов

Дизайн - взять красивый бесплатный на русском языке

Каталог сайтов::

Единица каталога::

URL, название, описание, картинка, примерная посещаемость, ссылка на VK / FB / Twitter

Формат:

2 колонки

Справа должно быть место для баннеров + тизеры

Drupal
14 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров