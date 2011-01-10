Подключение Monexy или LiqPay

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Требуется подключить на сайте платежные системы Monexy или LiqPay (без разницы).

Обязательное условие: опыт подключения.

Сроки: 2 дня.

14 лет назад
serkon
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$50
1 день
Задача понята и сделана очень быстро. Проблем не было никаких. Работать с человеком приятно. Буду продолжать и всем рекомендую!
Отличный заказчик - понятное задание, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад

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