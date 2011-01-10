Написать серверный PHP скрипт, работающий с вызовом и передачей праметров в хранимую процедуру SQLServer. Имена переменных, получаемых PHP скриптом в POST/GET запросе и передаваемые хранимой процедуре: course_id - цело число или пусто (null) ...
Подключение Monexy или LiqPay
Требуется подключить на сайте платежные системы Monexy или LiqPay (без разницы).
Обязательное условие: опыт подключения.
Сроки: 2 дня.
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