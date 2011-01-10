Серверный PHP скрипт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок291 просмотр

Написать серверный PHP скрипт, работающий с вызовом и передачей праметров в хранимую процедуру SQLServer.

Имена переменных, получаемых PHP скриптом в POST/GET запросе и передаваемые хранимой процедуре:

course_id - цело число или пусто (null)

parent_id - целое или null

name - текст до 5-7 страниц (используется CKEditor), "завернутый" в кодовые последовательности %nn

text - текст, "завернутый" в кодовые последовательности %nn

status - целое или null

show - целое или null

count - целое или null

Хранимая процедура возвращает 3 переменных

- status - код завершения (1- успешно,

- error_txt - описание ошибки

- course_id - целое или null если status

PHP скрипт формирует XML и возвращает вызывающему приложению.

Если код завершения успешный (status=1), то

где: course_id = возвращаемому SQL процедурой course_id

Иначе

Где code = status, txt = error_txt

Оплата через www.migom.com после проверки работоспособности скрипта на своём хосте.

PHPSQL
14 лет назад
HarryHaller
Вадим 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

gumbert
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
1 день
Задание выполнено на 10+ Дмитрий потратил много усилий, чтобы сделать именно так, как нужно! Постоянно на связи, хороший специалист и человек. Рад, что обратился к Дмитрию. Рекомендую этого специалиста.
Прекрасный заказчик! Подробнейшим образом описал задачу, всегда был на связи, оплатил работу в полном объеме и в оговоренный срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

gumbert
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад