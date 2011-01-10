Нужен модуль отображения разных товаров и цен для разных городов для магазина shopcms пробую объяснить на пальцах есть в категории товары молоток ...
Серверный PHP скрипт
Написать серверный PHP скрипт, работающий с вызовом и передачей праметров в хранимую процедуру SQLServer.
Имена переменных, получаемых PHP скриптом в POST/GET запросе и передаваемые хранимой процедуре:
course_id - цело число или пусто (null)
parent_id - целое или null
name - текст до 5-7 страниц (используется CKEditor), "завернутый" в кодовые последовательности %nn
text - текст, "завернутый" в кодовые последовательности %nn
status - целое или null
show - целое или null
count - целое или null
Хранимая процедура возвращает 3 переменных
- status - код завершения (1- успешно,
- error_txt - описание ошибки
- course_id - целое или null если status
PHP скрипт формирует XML и возвращает вызывающему приложению.
Если код завершения успешный (status=1), то
где: course_id = возвращаемому SQL процедурой course_id
Иначе
Где code = status, txt = error_txt
Оплата через www.migom.com после проверки работоспособности скрипта на своём хосте.
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