PhpThumb IE7 проблему решить

Есть проблема с IE7 а может и со всеми IE -ami .

есть фотки которые другие браузера показывают нормально, а некоторые не работают пример

http://focalmag.com/wp-content/themes/comfy-magazine/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxL3JlZF9yb3NlX2hlYXJ0LTQ3OTQuanBn&w=100&h=70&q=95

в мозилле работает в ИЕ нет

а вот другая фотка

http://focalmag.com/wp-content/themes/comfy-magazine/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxL0lNR183NDUxLmpwZw==&w=100&h=70&q=95

она работает и там и там

надо профиксить скрипт

скрипт Phpthumb

http://phpthumb.sourceforge.net/