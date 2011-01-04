PhpThumb IE7 проблему решить

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Завершен2 заявки138 просмотров

Есть проблема с IE7 а может и со всеми IE -ami .

есть фотки которые другие браузера показывают нормально, а некоторые не работают пример

http://focalmag.com/wp-content/themes/comfy-magazine/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxL3JlZF9yb3NlX2hlYXJ0LTQ3OTQuanBn&w=100&h=70&q=95

в мозилле работает в ИЕ нет

а вот другая фотка

http://focalmag.com/wp-content/themes/comfy-magazine/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxL0lNR183NDUxLmpwZw==&w=100&h=70&q=95

она работает и там и там

надо профиксить скрипт

скрипт Phpthumb

http://phpthumb.sourceforge.net/

WordPress
14 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Шикарный человек! Прежде чем сделать ставку, посмотрел, разобрался, поставил у себя скрипт, покопался... Потом переговорили и нашел решение, только лишь тогда речь пошла о деньгах. Жаль бюджет маленький. Я бы заплатил и 40.
ok

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dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад