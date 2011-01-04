Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Добавление модуля и устранение ошибки
1) нужно добавить модуль отображения всей структуры пирамиды в виде текстовой таблицы по существующего рабочего примера на счете пользователя в систему
2) нужно исправить несколько мелких ошибок (не нажимается ссылка отправке приглашения на email, создание анкеты, при приглашение по ссылке http://goo.gl/2GAcR должна отображаться анкета Опрошенного)
3) сайт был создан по ТЗ из тендера http://goo.gl/p4TnN на основе CodeIgniter http://goo.gl/L9YJn , Smarty http://goo.gl/FX0b9 и Doctrine Project http://goo.gl/6Bh3y
4) нужно постоянная поддержка в добавление модулей и развитие сайта http://goo.gl/86IgL
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть две задачи: 1. Нарисовать на Яндекс-карте маршруты автобусов (20-30 штук). Маршруты должны проходить через остановки (есть на яндекс-картах). Около каждой остановки должен быть балун со списком маршрутов, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
USPS внес изменения в свой API. USPSv4 в Virtuemart перестал работать. Требуется внести необходимые исправления и восстановить работоспособность модуля.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сделать инф. сайт, похожий на weddrom.ru (верстка-шаблон имеется) на MODX. Возможно,небольшие изменения в элементах дизайна(поменять задний фон)Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Мне требуется разработчик для создания маленькой начальной части веб-приложения. Если сотрудничество понравится нам обоим, то сразу продолжим работу над проектом. Оптимизированная под мобильные устройства (iphone, android в первую очередь) страница, на ...Закрыт14 лет назад
- $100
Есть готовый сайт на движке Prestashop. Там используется Smarty, pHp, MySQL. Нужно согласно ТЗ сделать изменения. Работы примерно на 10 часов. Указывайте цену за час работы. Нужны люди ТОЛЬКО с опытом работы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен программист, способный написать пару-тройку скриптов для программы-каталога фильмов Movienizer (насколько я понял, пишутся они на паскале). Суть предложения вот здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2212, коротко о том, как это делается, здесь - http://www.movienizer.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3 ...Закрыт14 лет назад
Нужна система обмена баннеров способная поддерживать 400 000 показов баннеров в сутки. Только готовые решения.Закрыт14 лет назад
- $500
Требуется: Сделать левое меню и левое под-меню для вставки в стандартный шаблон битрикса. Принимаются заявки только с конкретным указанием стоимости и сроков. Все ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $55
PHP+API+ ( Sape; linkfeed) Нужен серверный скрипт 1. Закупка ссылок по схеме( цена итд), выбор на 1 площадке из 4-5 ссылок, что бы была и в YP и GS (текст ...Закрыт14 лет назад