Добавление модуля и устранение ошибки

1) нужно добавить модуль отображения всей структуры пирамиды в виде текстовой таблицы по существующего рабочего примера на счете пользователя в систему

2) нужно исправить несколько мелких ошибок (не нажимается ссылка отправке приглашения на email, создание анкеты, при приглашение по ссылке http://goo.gl/2GAcR должна отображаться анкета Опрошенного)

3) сайт был создан по ТЗ из тендера http://goo.gl/p4TnN на основе CodeIgniter http://goo.gl/L9YJn , Smarty http://goo.gl/FX0b9 и Doctrine Project http://goo.gl/6Bh3y

4) нужно постоянная поддержка в добавление модулей и развитие сайта http://goo.gl/86IgL