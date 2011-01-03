Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или на худой конец как на сайте http://krutoi.ucoz.ru/.