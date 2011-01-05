Срочная работа с модулем jot-comments под MODx

Модуль jot comments, необходимо сделать работающее оповещение оставивших свой e-mail при написании коментария людей о появлении в топике новых комментариев.

Конкретней могу обьяснить через icq, skype, gmail, по телефону.

Работа срочная - сделать необходимо до вечера 04.01.11, очень на вас надеюсь. Оплата WebMoney.

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Текст ТЗ

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Есть сайт

http://www.food-service.kiev.ua/

Посетители могут оставлять под статьями, на страницах заведений свои комментарии. При этом

они могут не регистрироваться – достаточно просто написать свое имя, оставить текст сообщения,

правильно ввести Капчу. Пример:

http://www.food-service.kiev.ua/pizza/avenue

Что нам нужно теперь?

Необходимо в имеющуюся форму для комментирования добавить поле E-mail (по умолчанию

будет стоять галочка – «Присылать новые сообщения на E-mail». Пользователь может убрать

галочку)

При этом пользователям, которые поставили галочку, на мыло будут присылаться новые

сообщения данной темы