Требуется восстановить работу скрипт парсера грабера который работает с сайта zvukoff.ru. + немного изменить его алгоритм работы
Срочная работа с модулем jot-comments под MODx
Модуль jot comments, необходимо сделать работающее оповещение оставивших свой e-mail при написании коментария людей о появлении в топике новых комментариев.
Конкретней могу обьяснить через icq, skype, gmail, по телефону.
Работа срочная - сделать необходимо до вечера 04.01.11, очень на вас надеюсь. Оплата WebMoney.
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Текст ТЗ
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Есть сайт
http://www.food-service.kiev.ua/
Посетители могут оставлять под статьями, на страницах заведений свои комментарии. При этом
они могут не регистрироваться – достаточно просто написать свое имя, оставить текст сообщения,
правильно ввести Капчу. Пример:
http://www.food-service.kiev.ua/pizza/avenue
Что нам нужно теперь?
Необходимо в имеющуюся форму для комментирования добавить поле E-mail (по умолчанию
будет стоять галочка – «Присылать новые сообщения на E-mail». Пользователь может убрать
галочку)
При этом пользователям, которые поставили галочку, на мыло будут присылаться новые
сообщения данной темы
Выбранный исполнитель
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