Срочная работа с модулем jot-comments под MODx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Модуль jot comments, необходимо сделать работающее оповещение оставивших свой e-mail при написании коментария людей о появлении в топике новых комментариев.

Конкретней могу обьяснить через icq, skype, gmail, по телефону.

Работа срочная - сделать необходимо до вечера 04.01.11, очень на вас надеюсь. Оплата WebMoney.

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Текст ТЗ

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Есть сайт

http://www.food-service.kiev.ua/

Посетители могут оставлять под статьями, на страницах заведений свои комментарии. При этом

они могут не регистрироваться – достаточно просто написать свое имя, оставить текст сообщения,

правильно ввести Капчу. Пример:

http://www.food-service.kiev.ua/pizza/avenue

Что нам нужно теперь?

Необходимо в имеющуюся форму для комментирования добавить поле E-mail (по умолчанию

будет стоять галочка – «Присылать новые сообщения на E-mail». Пользователь может убрать

галочку)

При этом пользователям, которые поставили галочку, на мыло будут присылаться новые

сообщения данной темы

MODX
14 лет назад
p_lisovyi
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

TM2
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Приятно было работать, всегда на связи, отвечает. Рекомендую Максима как вежливого и аккуратного исполнителя.
Отличный заказчик! Четко поставленное техническое задание при гибком подходе выдает профессионального программиста! Было очень приятно работать - рекомендую! С уважением, Максим.

Заявки фрилансеров

TM2
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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