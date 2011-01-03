Граббер-парсер интернет магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок247 просмотров

Здравствуйте!

Ищу разработчика парсера - граббора интернет магазина.

Доноры exist.ru (пока один, потом может быть еще несколько)

Акцептор на Joomla и VirtueMart или Tienda

Joomla
14 лет назад
ServiceEng
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров