Virtuemart - изменения модуля доставки USPSv4

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Закрыт1 заявка142 просмотра

СРОЧНО! 2 января USPS сменил тарифы и вероятно формат работы API, перестал работать модуль расчета стоимости доставки USPS. Необходимо устранить проблему.

14 лет назад
Vantala
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Ploutos
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$10
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Ploutos
37 лет
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Был
14 лет назад
14 лет назад