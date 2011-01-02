Интеграция в Shop-Script

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Добрый вечер, уважаемые коллеги

Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть.

Верстка:

www.vibrosklad.ru/new/index.html

www.vibrosklad.ru/new/category.html

www.vibrosklad.ru/new/item.html

www.vibrosklad.ru/new/static.html

Что именно требуется:

- Написать небольшой модуль где в каталоге для каждого товара можно будет выставить статусы 'Новинка', 'Есть видео', 'Лучшая цена', 'Наш выбор', статусы в виде иконок напротив картинка товара (смотрите верстку каталога).

- Написать модуль для замены слайда на главной странице (загрузка имиджа, вставка ссылки).

- Регистрация, вход, оставить отзыв, проверка статуса заказа – через AJAX окно.

- Сделать удобным работу c tab's (смотрите item.html).

- Учесть виджеты.

Сроки на выполнение проекта, ровно 7 дней.

Также вся недостающая верстка для модулей будет предоставлена.

Оплата по факту. Надеюсь на длительное сотрудничество, нужно будет написать еще несколько модулей.

AJAX
14 лет назад
pompey
Эльман 
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Выбранный исполнитель

ilyushinS
Сергей 
38 лет
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1 отзыв(-1)
14 лет назад
$200
5 дней
Не справился с заданием, попросту ничего не сделал, а мы лишь только потеряли время.

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ilyushinS
Сергей 
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14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад