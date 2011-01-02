Добрый вечер, уважаемые коллеги

Нужна интеграция в Shop Script, дизайн уже сверстан, верстка понятная, семантика присутствует, поэтому проблем с понимаем кода думаю не должна возникнуть.

Верстка:

www.vibrosklad.ru/new/index.html

www.vibrosklad.ru/new/category.html

www.vibrosklad.ru/new/item.html

www.vibrosklad.ru/new/static.html

Что именно требуется:

- Написать небольшой модуль где в каталоге для каждого товара можно будет выставить статусы 'Новинка', 'Есть видео', 'Лучшая цена', 'Наш выбор', статусы в виде иконок напротив картинка товара (смотрите верстку каталога).

- Написать модуль для замены слайда на главной странице (загрузка имиджа, вставка ссылки).

- Регистрация, вход, оставить отзыв, проверка статуса заказа – через AJAX окно.

- Сделать удобным работу c tab's (смотрите item.html).

- Учесть виджеты.

Сроки на выполнение проекта, ровно 7 дней.

Также вся недостающая верстка для модулей будет предоставлена.

Оплата по факту. Надеюсь на длительное сотрудничество, нужно будет написать еще несколько модулей.