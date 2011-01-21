Прикрутить диз на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок406 просмотров

Требуется прикрутить диз на систему управления.

CMS должна быть простой и удобной.

joomla, dle - не подходят!

диз http://ztelecom.net/psd.jpg

Предпочтение самопис.

актуально!

DLEJoomla
14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

frolov
Андрей 
43 года
21 год в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
5 дней
Все прикручено как надо) Спасибо!
Четкая задача, быстрая оплата. Надеюсь на сотрудничество !

Заявки фрилансеров

frolov
Андрей 
43 года
21 год в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад