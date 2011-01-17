Магазин для Joomla поправить или новый добавить

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки203 просмотра

Нужно магазин поправить сайта www.bento72.ru интегрирован модуль магазина виртуал март .

Версия joomla 1.5.22

В прикрепленном файле тех. задание.

Joomla
14 лет назад
zapsib
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-4)
14 лет назад
$70
1 день
Спасибо Сергей! все сделано оперативно без лишних вопросов. Советую всем!
Супер-заказчик. Всегда на связи. Оперативно вносит коррективы. Да и просто хороший человек. Надеюсь ещё поработаем.

Заявки фрилансеров

showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-4)
14 лет назад