Магазин для Joomla поправить или новый добавить

Есть ссылка формата http://сайт/tools/get_video.php?id=149879 которая отдает в заголовке 302 и переадресовывается на http://сайт/files/file1.flv Нужен скрипт который будет выдавать в переменную этот адрес файла при условии что исходная ссылка будет предварительно сохраняется в ...