Научить JS Player понимать непрямую ссылку

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Закрыт1 заявка145 просмотров

На сайте используются ссылки на файлы .flv в виде

http://сайт/tools/get_video.php?id=149879, эта ссылка отдает в заголовке 302 и переходит на

файл http://сайт/file/somevideo1.flv

Нужно чтобы JS Payer используемый на сайте умел проигрывать такие непрямые ссылки .

JavaScript
14 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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