Необходимо написать скрипт детальной статистики для контекстной рекламы Google AdSense. Скрипт должен выводить: 1. IP-адрес посетителя, который кликнул по рекламе 2*. Поисковый запрос по которому посетитель перешел на мой ...
Научить JS Player понимать непрямую ссылку
На сайте используются ссылки на файлы .flv в виде
http://сайт/tools/get_video.php?id=149879, эта ссылка отдает в заголовке 302 и переходит на
файл http://сайт/file/somevideo1.flv
Нужно чтобы JS Payer используемый на сайте умел проигрывать такие непрямые ссылки .
Заявки фрилансеров
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