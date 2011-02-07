Небольшой закольцованный флеш ролик со слайдшоу

Необходимо сделать небольшой (4-6 сек) закольцованный ролик размером 240 пикселей в ширину и 160 пикселей в высоту. Ролик построить на слайдшоу из нескольких фотографий и логотипа. Ролик будет вести на раздел для детей, поэтому его нужно сделать привлекательным для детей.

Перегружать ролик не стоит т.к. мы боимся, что он будет слишком бросаться в глаза и раздражать тех пользователей, которые находятся на домашней странице. Использовать не резкие, мягкие переходы.