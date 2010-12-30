Online video

Нужно реализовать: трансляции, видео чат между двумя и запись видео блогов

Сервер настроен (red5 + java), стоят уже трансляции, но есть только swf (человек начал делать и пропал)

Сам сайт делаю я, поэтому все что надо расскажу и покажу, написано просто без лишних закручиваний

При переписке все расскажу покажу.

Условия: порядочность и чтоб вы являлись человеком который доводит начатое до конца.