На сайт прикручена твиттер oauth авторизация, выдает непонятное исключение кто может разобраться?
Online video
Нужно реализовать: трансляции, видео чат между двумя и запись видео блогов
Сервер настроен (red5 + java), стоят уже трансляции, но есть только swf (человек начал делать и пропал)
Сам сайт делаю я, поэтому все что надо расскажу и покажу, написано просто без лишних закручиваний
При переписке все расскажу покажу.
Условия: порядочность и чтоб вы являлись человеком который доводит начатое до конца.
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