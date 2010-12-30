Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin 1. Убрать из футера сквозную ссылку 2. разгрузить главную страницу ...
Прикрутить авторизацию twitter oauth
На сайт прикручена твиттер oauth авторизация, выдает непонятное исключение
кто может разобраться?
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