Необходимо написать модуль для DLE 8.3. Это каталог, где каждая позиция имеет по нескольку внутренних страниц и значений, на основе которых происходит фильтрация и сортировка в списке позиций. Есть примерное ТЗ, но хотелось бы поговорить с исполнителем через скайп и составить новое. Есть примеры реализации подобного каталога на западных сайтах.

Работать будем уже после нового года, но определиться с исполнителем и составить ТЗ нужно уже сейчас.

Пожалуйста, обращайтесь сразу в аську 380-047-968, или оставляйте номер в откликах.