Модуль для DLE 8.3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки180 просмотров

Необходимо написать модуль для DLE 8.3. Это каталог, где каждая позиция имеет по нескольку внутренних страниц и значений, на основе которых происходит фильтрация и сортировка в списке позиций. Есть примерное ТЗ, но хотелось бы поговорить с исполнителем через скайп и составить новое. Есть примеры реализации подобного каталога на западных сайтах.

Работать будем уже после нового года, но определиться с исполнителем и составить ТЗ нужно уже сейчас.

Пожалуйста, обращайтесь сразу в аську 380-047-968, или оставляйте номер в откликах.

DLE
14 лет назад
Laith
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Алексей зарекомендовал себя как специалист в своей сфере. Постоянен, профессионален, терпелив и дружелюбен. Всегда идет на встречу.
Понравилось работать над данным проектом. Четко поставленные задачи, постоянная связь, моментальная оплата, все это делает работу удовольствием. Надеюсь и дальше будем продолжать работать. 10 баллов.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад