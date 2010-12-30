Пхп функции

Итак

есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию.

нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее

а) insert.php?form_id=XX&entry=yy&kniga_id=zzz по данным через урл параметрам id формы и id записи и ид книги посмотрит в базе введенную пользователем форму,

извлечет данные, создаст хтмл страницу в виде таблицы и добавит ее в базу в виде id,text,title.

po defaultu тайтл пусть всегда будет 'хорошая книга:часть первая'

б)sdelat' show_kniga.php?kniga_id=zz&page=1 выводит html v vide книжки, где слева идут название страниц а справа страница сама.