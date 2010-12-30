Результат запроса по ссылке предоставляется в таком виде jsonp1293628807768({"text":" \r\n \r\n ........................................................................................ необходимо чтобы после запроса формы выводился результат на страницу (в ...
Пхп функции
Итак
есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию.
нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее
а) insert.php?form_id=XX&entry=yy&kniga_id=zzz по данным через урл параметрам id формы и id записи и ид книги посмотрит в базе введенную пользователем форму,
извлечет данные, создаст хтмл страницу в виде таблицы и добавит ее в базу в виде id,text,title.
po defaultu тайтл пусть всегда будет 'хорошая книга:часть первая'
б)sdelat' show_kniga.php?kniga_id=zz&page=1 выводит html v vide книжки, где слева идут название страниц а справа страница сама.
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