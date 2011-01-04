Доработать сайт на CMS Joomla

1. Добавить пункт меню "Наши клубы"

2. Меню "Disklaimer" на английском уходит в русскую версию сайта

3. Меню "Info für Betreiber" на немецком языке, в менеджере материлов написан один текст на сайте стаит другой и не могу поменять

4. в меню "Info for Club" в английском переходит на "Disklaimer"

5. Чтобы фото, которые прикрепляют в анкете, приходили на почту, сейчас они вобще не понятно где. Должны быть в менеджере материалов, но туда они тоже не приходят.

6. На том месте где была галерея девушек(внизу, в середине), сделать модуль, чтобы там что прописывать можно было или вставлять

7. поставить все флажки с языками на первой заставке, что бы текст, который там рядом с флажком ".......работа для девушек........", был текстом и ссылкой(в данный момент, сейчас там так, только слово "войти" на всех языках как текст прописано)

8. Добавить Латышский и эстонский языки, флажки тоже на заставку этих языков 10

9. Есть баннер сайта, прописать для него коды или как это называется, чтобы я партнерам мог его отдать и они у себя на сайте поставили и это так же у меня на сайте в меню "Link" поставить