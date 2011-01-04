Доработать сайт на CMS Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки208 просмотров

1. Добавить пункт меню "Наши клубы"

2. Меню "Disklaimer" на английском уходит в русскую версию сайта

3. Меню "Info für Betreiber" на немецком языке, в менеджере материлов написан один текст на сайте стаит другой и не могу поменять

4. в меню "Info for Club" в английском переходит на "Disklaimer"

5. Чтобы фото, которые прикрепляют в анкете, приходили на почту, сейчас они вобще не понятно где. Должны быть в менеджере материалов, но туда они тоже не приходят.

6. На том месте где была галерея девушек(внизу, в середине), сделать модуль, чтобы там что прописывать можно было или вставлять

7. поставить все флажки с языками на первой заставке, что бы текст, который там рядом с флажком ".......работа для девушек........", был текстом и ссылкой(в данный момент, сейчас там так, только слово "войти" на всех языках как текст прописано)

8. Добавить Латышский и эстонский языки, флажки тоже на заставку этих языков 10

9. Есть баннер сайта, прописать для него коды или как это называется, чтобы я партнерам мог его отдать и они у себя на сайте поставили и это так же у меня на сайте в меню "Link" поставить

Joomla
14 лет назад
Castello
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
1 день
С работой Денис справился оперативно и в полном объеме. Четко объяснил что и где редактировать по вопросам проекта. Был постоянно на связи, все моменты по ходу работы обсуждали и результат я получил именно такой как и планировал.
Приятно было сотрудничать. У Василия хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад