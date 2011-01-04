На главной странице магазина Oscommerce - v i p d r i v e . c o m . ua , не работает поиск по атрибутам шин Когда задаеться поиск, на емеил ...
Доработать сайт на CMS Joomla
1. Добавить пункт меню "Наши клубы"
2. Меню "Disklaimer" на английском уходит в русскую версию сайта
3. Меню "Info für Betreiber" на немецком языке, в менеджере материлов написан один текст на сайте стаит другой и не могу поменять
4. в меню "Info for Club" в английском переходит на "Disklaimer"
5. Чтобы фото, которые прикрепляют в анкете, приходили на почту, сейчас они вобще не понятно где. Должны быть в менеджере материалов, но туда они тоже не приходят.
6. На том месте где была галерея девушек(внизу, в середине), сделать модуль, чтобы там что прописывать можно было или вставлять
7. поставить все флажки с языками на первой заставке, что бы текст, который там рядом с флажком ".......работа для девушек........", был текстом и ссылкой(в данный момент, сейчас там так, только слово "войти" на всех языках как текст прописано)
8. Добавить Латышский и эстонский языки, флажки тоже на заставку этих языков 10
9. Есть баннер сайта, прописать для него коды или как это называется, чтобы я партнерам мог его отдать и они у себя на сайте поставили и это так же у меня на сайте в меню "Link" поставить
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