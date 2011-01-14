Модуль конкурса для дле

Решил создать на одном из своих сайтов спортивных прогнозов конкурс для оживления сайта.

Для этого требуется следующий модуль (для ДЛЕ):

Каждый день я выставляю на конкурс один или несколько матчей с фиксированным количеством исходов (Допустим футбольный матч - варианты исходов - победа / ничья / поражение или футбоьный же матч - варианты исходов - Тотал Больше 2,5/Тотал Меньше 2,5)

Соответственно любой зарегистрировавшийся пользователь должен иметь возможность проголосовать за тот или иной исход.

Ну и после окончания матча должна иметься возможность введя итог сразу автоматически рассчитать всех, кто угадал и нет. А по итогам расчета начислять на счета выигравших участников денежное довольствие, которое собираюсь выкладывать на каждый матч в размере N-й (должен иметь возможность изменения) суммы денег. И каждый выигравший участник получит от этой суммы свою долю в зависимости от количества угадавших, которая должна будет начисляться на его счет.

Далее при накоплении на счету игрока определенной суммы (тоже с возможностью вариации) этот участник будет участвовать в том или ином событии уже делая ставку со своего счета в каком либо размере (тоже чтобы было можно изменять). В случаях участия в данном событии таких игроков - N-я сумма устанавливаемая на событие должна будет формироваться из их ставок + остальное опять таки добавляю я.

Вот в принципе и все... По накоплению суммы, устанавливаемой для выплаты (тоже изменяемо) на счете игрока выплачивать буду уже вручную..