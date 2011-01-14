1) Разработать базу данных, создать шаблоны форм ввода, необходимо автоматизировать формы ввода (связать с бд) используя уии framework или другой на ваше усмотрение, В поля ввода внедрить функцию autocomplete. 2)По заполненным справочникам ...
Модуль конкурса для дле
Решил создать на одном из своих сайтов спортивных прогнозов конкурс для оживления сайта.
Для этого требуется следующий модуль (для ДЛЕ):
Каждый день я выставляю на конкурс один или несколько матчей с фиксированным количеством исходов (Допустим футбольный матч - варианты исходов - победа / ничья / поражение или футбоьный же матч - варианты исходов - Тотал Больше 2,5/Тотал Меньше 2,5)
Соответственно любой зарегистрировавшийся пользователь должен иметь возможность проголосовать за тот или иной исход.
Ну и после окончания матча должна иметься возможность введя итог сразу автоматически рассчитать всех, кто угадал и нет. А по итогам расчета начислять на счета выигравших участников денежное довольствие, которое собираюсь выкладывать на каждый матч в размере N-й (должен иметь возможность изменения) суммы денег. И каждый выигравший участник получит от этой суммы свою долю в зависимости от количества угадавших, которая должна будет начисляться на его счет.
Далее при накоплении на счету игрока определенной суммы (тоже с возможностью вариации) этот участник будет участвовать в том или ином событии уже делая ставку со своего счета в каком либо размере (тоже чтобы было можно изменять). В случаях участия в данном событии таких игроков - N-я сумма устанавливаемая на событие должна будет формироваться из их ставок + остальное опять таки добавляю я.
Вот в принципе и все... По накоплению суммы, устанавливаемой для выплаты (тоже изменяемо) на счете игрока выплачивать буду уже вручную..
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