Модуль конкурса для дле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки188 просмотров

Решил создать на одном из своих сайтов спортивных прогнозов конкурс для оживления сайта.

Для этого требуется следующий модуль (для ДЛЕ):

Каждый день я выставляю на конкурс один или несколько матчей с фиксированным количеством исходов (Допустим футбольный матч - варианты исходов - победа / ничья / поражение или футбоьный же матч - варианты исходов - Тотал Больше 2,5/Тотал Меньше 2,5)

Соответственно любой зарегистрировавшийся пользователь должен иметь возможность проголосовать за тот или иной исход.

Ну и после окончания матча должна иметься возможность введя итог сразу автоматически рассчитать всех, кто угадал и нет. А по итогам расчета начислять на счета выигравших участников денежное довольствие, которое собираюсь выкладывать на каждый матч в размере N-й (должен иметь возможность изменения) суммы денег. И каждый выигравший участник получит от этой суммы свою долю в зависимости от количества угадавших, которая должна будет начисляться на его счет.

Далее при накоплении на счету игрока определенной суммы (тоже с возможностью вариации) этот участник будет участвовать в том или ином событии уже делая ставку со своего счета в каком либо размере (тоже чтобы было можно изменять). В случаях участия в данном событии таких игроков - N-я сумма устанавливаемая на событие должна будет формироваться из их ставок + остальное опять таки добавляю я.

Вот в принципе и все... По накоплению суммы, устанавливаемой для выплаты (тоже изменяемо) на счете игрока выплачивать буду уже вручную..

14 лет назад
acmisha
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$55
7 дней
Человек весьма оперативно подошел к поставленной задаче и вопросам, родившимся в процессе исполнения!!! Отечественный человек и отличный программист!!! Спасибо!
Спасибо ! Приятный в общении и компетентный заказчик. Грамотно составленное ТЗ упростило работу до минимума. Только положительные впечатления от сотрудничества ! Обращайтесь ещё!

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FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад