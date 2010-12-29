Доработать DLE

Есть сайт на DLE 9 с большим количеством категорий и под категорий

Задача: Упростить пользователям добавление новостей

Реализация: ( Это мое видение, возможны варианты)

-При переходе по ссылке "добавить новость" открывается таблица - новость содержит торрент, не содержит;

-Сделав выбор переходим на следующую таблицу в которой все категории меню с разбивкой на под категории;

- Далее попадаем в собственно добавление новости, в которой с учетом предыдущего выбора открывается заполняемая форма. Для фильмов, программ, музыки.... с выделенными строчками для заливки торрент файла на сервер и строчками для файлообменников.

Эта форма заполнения должна изменяться вместе с меню автоматически.