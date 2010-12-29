Нужно спарсить все товары с сайта http://2rybolova.ru/ на сайт www.fisher-mag.ru
Доработать DLE
Есть сайт на DLE 9 с большим количеством категорий и под категорий
Задача: Упростить пользователям добавление новостей
Реализация: ( Это мое видение, возможны варианты)
-При переходе по ссылке "добавить новость" открывается таблица - новость содержит торрент, не содержит;
-Сделав выбор переходим на следующую таблицу в которой все категории меню с разбивкой на под категории;
- Далее попадаем в собственно добавление новости, в которой с учетом предыдущего выбора открывается заполняемая форма. Для фильмов, программ, музыки.... с выделенными строчками для заливки торрент файла на сервер и строчками для файлообменников.
Эта форма заполнения должна изменяться вместе с меню автоматически.
Заявки фрилансеров
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