Нужна помощь по Джумле - проблемы с корзиной

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Нужна помощь по Джумле 1.5-проблемы с корзиной у интернет магазина.Не приходить мейл с заказом на почту магазина.

Обычная почта приходит, то есть проблема в самой корзине и настройках самой Джумлы.

Нужно исправить.

Joomla
14 лет назад
Sallah
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8 лет назад

Выбранный исполнитель

3318
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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3318
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад