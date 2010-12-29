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Нужна помощь по Джумле - проблемы с корзиной
Нужна помощь по Джумле 1.5-проблемы с корзиной у интернет магазина.Не приходить мейл с заказом на почту магазина.
Обычная почта приходит, то есть проблема в самой корзине и настройках самой Джумлы.
Нужно исправить.
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