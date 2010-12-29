Перегнать кнопки из Illustrator во флеш

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Есть несколько файлов в Adobe Illustrator

http://clip2net.com/clip/m28535/1293571467-clip-25kb.jpg

в них изображения графических элементов меню

Необходимо будет перегнать их во флеш, в формат кнопки. всего кнопок порядка 50 шт.

пример swf в приложении

в общем работы на час

14 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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