Создать Букмекерскую контору

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок222 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется создать Букмекерскую контору.

На несколько видов спорта, и к каждому виду спорта разные возможности ставок *игры*, + 4 платежные системы

От Вас требуется портфолио, срок и цена.

Спасибо

P.S. ТЗ готово на 90% (10% - для обсуждения с исполнителем,) однако будет доступно только заказчику по ряду причин.

14 лет назад
Mysterious-girl
Наталия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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