Сайт с заявками и чатом под каждую.

Есть "почти-проект" в Акшуре, собственно, и он же, импортированный в Ворд.

Дизайн наш. Нужна разработка, желательно php+mySQL + .net для прикладной программки.

в двух словах о системе:

Сайт, на котором проходят тендеры. В структуре сайта есть пользователи двух видов: Заказчик и Исполнитель.

Заказчик – базовый тип пользователя сайта. Он может создавать заявки, назначать победителя в них. Пользователи группы Исполнитель, дополнительно, видят информацию о созданных, другими участниками, тендерах и могут принимать в них участие. Так же, пользователи группы Исполнитель, обязательно утверждаются Администратором.

Авторизацию нужно проводить с включенной функцией "Запомнить меня", но не показывать эту функцию.

Емейлы-уведомления рассылаются с хостинга.

Есть прикладная программка, которая уведомляет о новых заявках и показывает те, в которых пользователь участвует. Висит в трее. Заявки в ней не видны, только заголовки – ссылается на сайт.