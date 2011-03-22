7tenders

Михаил Иванов 7tenders

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla+Virtuemart+VmFiltering меню

    Сайт _1bag.com.ua - верхнее меню - это интеграция VmFiltering (фильтра для виртумарта) и самого виртумарта - категория сумки работает правильно, а с остальными какой-то баг - я так понимаю, ошибка в выводе подкатегории VmFiltering ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla+Virtuemart+VmFiltering баг

    Здравствуйте, есть баг с VmFiltering - модулем, установленным на Виртумарт - почему-то кодировка в одном месте не работает. Так же, VmFiltering при результате фильтрования, выдает результат на каком-то странном пустом шаблоне. Так же, в ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Cайт - каталог

    $350

    Необходим достаточно примитивный сайт каталог (даже не будет вида отдельного товара) с функцией "отобрать" - то есть псевдо-корзина. подробное тз по требованию, спасибо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект на Yii

    $500

    Необходимо реализовать проект типа сайта знакомств на yii. Верстка + дизайн готовы. Интересуют в первую очередь пунктуальные люди. Работа поэтапно. Полное ТЗ вышлю по требованию. Спасибо.

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка галереи на Joomla

    $50

    Необходима установка/небольшая доработка галереи на джумле 1.5. Галерея – любая бесплатная, с +\- красивой анимацией просмотра фотки. К ней требования такие: на одной странице – меню=категории, в каждой из них находятся ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист .Net на постоянную работу. Только Киев

    $2000

    Развивающемуся стартапу нужен программист на постоянную работу. Человек срочно нужен для оценки текущего состояния системы, ее планирования и разработки согласно генеральной концепции. Кого мы ищем? Мы не ищем наемного работника. Мы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Игра для vkontakte/facebook

    Нужна игра, практически аналог кешфло, без особых изысков в анимации, главное что бы сохранялись результаты, была частичная интеграция с главным сайтом (профиль соц сети нужно подвязывать к профилю в игре) по сохранению результатов игры. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая программка

    Добрый день! Программа - это windows-приложение, которое имеет функцию автозагрузки при загрузке системы. При запуске, отображается в трее и мониторит сайт(вот видео-мануал сайта - http://www.youtube.com/watch?v=BMsbVipNNao), под логином пользователя, на предмет новых ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dizzyco
Андрей 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$350
10 баллов
14 лет назад
Cайт - каталог
Приятный в общении, деловой и предельно порядочный человек. Восприимчив к конструктивной инициативе. Всегда готов обсудить техническую сторону проекта, если вам требуются разъяснения. Оперативная оплата работы приятно дополняет положительное впечатление. Интересно было поработать, чего и Вам желаю.