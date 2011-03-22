Необходима срочная помощь по созданию фильтра на wordpress - плагине e-commerce. Большая часть уже реализована - test.tenderprint.org/products-page
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт _1bag.com.ua - верхнее меню - это интеграция VmFiltering (фильтра для виртумарта) и самого виртумарта - категория сумки работает правильно, а с остальными какой-то баг - я так понимаю, ошибка в выводе подкатегории VmFiltering ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, есть баг с VmFiltering - модулем, установленным на Виртумарт - почему-то кодировка в одном месте не работает. Так же, VmFiltering при результате фильтрования, выдает результат на каком-то странном пустом шаблоне. Так же, в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $350
Необходим достаточно примитивный сайт каталог (даже не будет вида отдельного товара) с функцией "отобрать" - то есть псевдо-корзина. подробное тз по требованию, спасибоВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо реализовать проект типа сайта знакомств на yii. Верстка + дизайн готовы. Интересуют в первую очередь пунктуальные люди. Работа поэтапно. Полное ТЗ вышлю по требованию. Спасибо.Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать фильтр на phoca gallery по трем параметрам (они уже введены) что бы показывать только нужные фотки. Работы на час.Закрыт14 лет назад
- $50
Необходима установка/небольшая доработка галереи на джумле 1.5. Галерея – любая бесплатная, с +\- красивой анимацией просмотра фотки. К ней требования такие: на одной странице – меню=категории, в каждой из них находятся ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2000
Развивающемуся стартапу нужен программист на постоянную работу. Человек срочно нужен для оценки текущего состояния системы, ее планирования и разработки согласно генеральной концепции. Кого мы ищем? Мы не ищем наемного работника. Мы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна игра, практически аналог кешфло, без особых изысков в анимации, главное что бы сохранялись результаты, была частичная интеграция с главным сайтом (профиль соц сети нужно подвязывать к профилю в игре) по сохранению результатов игры. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Программа - это windows-приложение, которое имеет функцию автозагрузки при загрузке системы. При запуске, отображается в трее и мониторит сайт(вот видео-мануал сайта - http://www.youtube.com/watch?v=BMsbVipNNao), под логином пользователя, на предмет новых ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть "почти-проект" в Акшуре, собственно, и он же, импортированный в Ворд. Дизайн наш. Нужна разработка, желательно php+mySQL + .net для прикладной программки. в двух словах о системе: ...Закрыт14 лет назад