Joomla+Virtuemart+VmFiltering меню

Сайт _1bag.com.ua - верхнее меню - это интеграция VmFiltering (фильтра для виртумарта) и самого виртумарта - категория сумки работает правильно, а с остальными какой-то баг - я так понимаю, ошибка в выводе подкатегории VmFiltering (vmf_subcat[]=хх).

Так же, на странице результатов, например, _1bag.com.ua/index.php?option=com_vmfiltering&task=search&vm_cat=1&vmf_subcat[]=1&fr_price=&to_price= нужно вывести производителя и, код и кнопку "купить", как на странице категории - _1bag.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1.

в принципе все, жду предложений, спасибо.