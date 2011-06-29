Flash приложение для сайта

Разработка флеш приложения для окраски разных комнат в разные цвета. Пример приложения можно глянуть по ссылочке ниже:

http://www.bhg.com/app/coloraroom/member/index.jsp

логин butt (или [email protected]) - пароль 12345

В двух словах необходимо приложение с помощью, которого можно будет менять цвета выбраных объектов на фото. Например кухня - на ней будет 5 зон: стены, столешница, мебель, потолок, остальное - каждую из этих зон можно окрашивать в выбранный цвет. Полученную фото можно сохранить.

В целом нужен практически клон приложения в примере, только менее функциональный. При работе конечно более детальный и четкий тз.

От исполнителей желательно хотя бы небольшое портфолио и примерная оценка количества часов на задачу + или же оценка цены в целом за предложение.