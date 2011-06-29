Парсер рекламы facebook

Нужен простой сайт по аналогии с сайтом: http://www.nwab.ru/default.asp на CMS Joomla Joomla установлена. Нужно всего лишь подобрать нужный шаблон, чтобы корректно отображался в браузерах. Потом если будет шапка сайта, то готов сам ее сделать, а если ...