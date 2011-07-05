Сайт на Joomla

Нужен простой сайт по аналогии с сайтом: http://www.nwab.ru/default.asp на CMS Joomla

Joomla установлена. Нужно всего лишь подобрать нужный шаблон, чтобы корректно отображался в браузерах. Потом если будет шапка сайта, то готов сам ее сделать, а если нужен только логотип, то готов выслать для размещения. Желательно сайт делать на белом фоне. Можно использовать стандартный шаблон, главное настроить по человечески отображение пунктов меню, новостей и т.д.