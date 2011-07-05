Сайт на Joomla

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок274 просмотра
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Нужен простой сайт по аналогии с сайтом: http://www.nwab.ru/default.asp на CMS Joomla

Joomla установлена. Нужно всего лишь подобрать нужный шаблон, чтобы корректно отображался в браузерах. Потом если будет шапка сайта, то готов сам ее сделать, а если нужен только логотип, то готов выслать для размещения. Желательно сайт делать на белом фоне. Можно использовать стандартный шаблон, главное настроить по человечески отображение пунктов меню, новостей и т.д.

Joomla
12 лет назад
crushilo
Иван 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
GennadyZ6
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Спасибо за проделанную работу! Подошел к выполнению работы с ответственностью. Сделал качественно, с учетом пожеланий заказчика. В дальнейшем буду еще обращаться. Рекомендую! p.s. Еще раз спасибо!
Все прошло отлично! Рекомендую!!!
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