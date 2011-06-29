Cделать mp3 плеер

Для сайта http://beatimpulse.com нужен mp3 плеер.

Как вы видите сейчас на сайте используется soundcloud, но он не устраивает по ряду причин. Нужен плеер наподобие soundcloud.

Требования:

- плеер должен иметь плейлист в верхней части

- плейлист подгружается через XML

- плейлисту можно задать высоту, если кол-во треков не влезает в высоту плейлиста - должна появляться прокрутка

- каждый трек при проигрывании должен выделяться

- для каждого трека должна показываться его длина

- рядом с каждым треком должны быть кнопка скачать

- нижняя часть плеера аналогична плееру soundcloud (без возможности комментировать естественно)

- плеер можно масштабировать по ширине, стандартная ширина будет порядка 400-600 пиксел

- если название трека не влезает в ширину плеера - оно должно прокручиваться

- плеер должны быть не ресурсоемким, так как на странице их будет размещаться порядка 10 штук, поэтому есть желание флэшку разгрузить - к примеру спектр я могу генерировать на сервере, остальные идеи по разгрузке плеера приветствуются.

Предложения без цены не рассматриваются.