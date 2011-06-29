Рандомная выдача блоков на сайте.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Страница состоит из ряда блоков, на каждой странице сайта они практически все статичны, кроме центрального, т.е везде одинаковые.

Нужно сделать, чтобы при обновлении страницы загружался, к примеру, рандомно 1 из 3 типов какого-то блока. В итоге - пользователь, бегая по сайту, увидит их все. Всё это надо сделать в очень доступном виде для администратора сайта. Движка никакого нет.

Оплата Webmoney, персональный аттестат.

ICQ 473087. Если есть рейтинг и отзывы на данном ресурсе - пишите.

12 лет назад
zuikov
Сергей 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка движка

    Доработка движка, подключение приема платежей на сайте, улучшение функционала, поддержка. Требования: адекватность, отличное знание php, mysql

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • MySql запрос написать

    Добрый день ! Имеется запрос : $query = sql_placeholder("SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS *, products.*, categories.url as category_url, categories.image as category_image FROM categories, products WHERE products.brand = categories.name AND products.enabled = 1 AND categories.parent = ? GROUP BY products.product_id ORDER BY products.order_num LIMIT ?, ? ", ...

    MySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Landing-Page

    Для промо-акции нужен дизайн и программирование Landing-Page: 1. привлекательная картинка 2. текст о проходящей акции 3. создание окна-регистрации посетителя для доступа к более подробной информации об акции (сохранение е-мэйлов в базе) 4. дополнительная страница с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль консультации для DataLife

    $50

    Нужен модуль консультации. Пользователи задают вопросы на странице консультации, а в админке, админ видит все эти вопросы, и модерирует их, и отвечает на них. А на сайте в соответсвующем разделе все могу видеть вопросы и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать поиск на торрент-трекере

    Нужно "доточить" поиск на торрент-трекере. В основном мелкие поправки, доделки.. В частности: * Наладить поиск по кириллическим буквам (имеется проблема с регистром). * Поправить функционал "пейджера" страниц, наладить его взаимодействие с сортировкой. * Некоторые доделки в фильтре по категориям ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Компонент для Joomla (коллекция)

    Нужно сделать компонент для Joomla 1.6 с соблюдением всех принципов MVC и всех нововведений. Основные требования: 1. Компонент предназначен для публикации коллекций. 2. Предметы коллекции привязаны к многоуровневой иерархии. Нужна возможность из админки такую иерархию задавать и ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт доски объявлений Oxy classifield

    Нужно PHP скрипт нулевый OXY Classifields закинуть на хостинг, сделать тематическим и настроить под специфику сайта(залить базу), потом доработать (привязать к нему GoStores с партнеркой и местные платежные сервисы WM и тп и тд). В ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад