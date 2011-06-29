Рандомная выдача блоков на сайте.

Страница состоит из ряда блоков, на каждой странице сайта они практически все статичны, кроме центрального, т.е везде одинаковые.

Нужно сделать, чтобы при обновлении страницы загружался, к примеру, рандомно 1 из 3 типов какого-то блока. В итоге - пользователь, бегая по сайту, увидит их все. Всё это надо сделать в очень доступном виде для администратора сайта. Движка никакого нет.

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