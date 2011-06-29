Рандомная выдача блоков на сайте.

Доработка движка, подключение приема платежей на сайте, улучшение функционала, поддержка. Требования: адекватность, отличное знание php, mysql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница состоит из ряда блоков, на каждой странице сайта они практически все статичны, кроме центрального, т.е везде одинаковые.
Нужно сделать, чтобы при обновлении страницы загружался, к примеру, рандомно 1 из 3 типов какого-то блока. В итоге - пользователь, бегая по сайту, увидит их все. Всё это надо сделать в очень доступном виде для администратора сайта. Движка никакого нет.
Оплата Webmoney, персональный аттестат.
ICQ 473087. Если есть рейтинг и отзывы на данном ресурсе - пишите.
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