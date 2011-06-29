Модуль консультации для DataLife

Нужен модуль консультации.

Пользователи задают вопросы на странице консультации, а в админке, админ видит все эти вопросы, и модерирует их, и отвечает на них. А на сайте в соответсвующем разделе все могу видеть вопросы и ответы админа.

При добавлении вопроса пользователь вводит имя и почту, на почту ему приходит уведомление о том что на его вопрос ответили и ссылка на ответ.

Модуль должен легко устанавливаться, все вопросы должны модерироваться.

Ваши сроки и цены. И примеры на Ваши разработки для DataLife. Знание движка обязательно.