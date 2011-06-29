Модуль консультации для DataLife

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен модуль консультации.

Пользователи задают вопросы на странице консультации, а в админке, админ видит все эти вопросы, и модерирует их, и отвечает на них. А на сайте в соответсвующем разделе все могу видеть вопросы и ответы админа.

При добавлении вопроса пользователь вводит имя и почту, на почту ему приходит уведомление о том что на его вопрос ответили и ссылка на ответ.

Модуль должен легко устанавливаться, все вопросы должны модерироваться.

Ваши сроки и цены. И примеры на Ваши разработки для DataLife. Знание движка обязательно.

12 лет назад
wizardshadow
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Анализатор контента веб-сайта

    Необходимо сделать программу поиска информации по сайту согласно шаблону, на входе программы указывается домен и набор шаблонов. программа складирует результаты поиска в бд.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать поиск на торрент-трекере

    Нужно "доточить" поиск на торрент-трекере. В основном мелкие поправки, доделки.. В частности: * Наладить поиск по кириллическим буквам (имеется проблема с регистром). * Поправить функционал "пейджера" страниц, наладить его взаимодействие с сортировкой. * Некоторые доделки в фильтре по категориям ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Компонент для Joomla (коллекция)

    Нужно сделать компонент для Joomla 1.6 с соблюдением всех принципов MVC и всех нововведений. Основные требования: 1. Компонент предназначен для публикации коллекций. 2. Предметы коллекции привязаны к многоуровневой иерархии. Нужна возможность из админки такую иерархию задавать и ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт доски объявлений Oxy classifield

    Нужно PHP скрипт нулевый OXY Classifields закинуть на хостинг, сделать тематическим и настроить под специфику сайта(залить базу), потом доработать (привязать к нему GoStores с партнеркой и местные платежные сервисы WM и тп и тд). В ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка готового сайта в Джумла

    Требуется доработать готовый сайт детского центра (агентства по организации детских праздников) в Joomla. Необходимо установить плагин joomsocial на сайт. Плюс возможно рассмотрение варианта о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе, т.е. поддержка сайта. В письме ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона под Amiro CMS с TemplateMonster

    В названии все сказано. Сам шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/33947.html Интересует конкретная цена. Все прочие изменения касаемо логотипа и т.д. уже буду делать сам. Обязательно! Предложения без цены не рассматриваются! Просьба писать только тем, кто уже занимался адаптацией на данную cms! (Пару ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-программирование сайта

    $500

    Предлагаем выполнить работу связанную с веб-программированием сайта «Закупки.72». Сайт на данный момент находится на временном сервере и по нашему требованию может быть передан в работу (сделаны дизайн и верстка). http://test63.polk.km.ua/ Функции сайта: 1) На ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад