Веб-программирование сайта

Разработка веб-приложения на Java (J2EE, JSP, MySQL). Проект – бэкэнд для информационного сервиса. В перспективе – высокие нагрузки. Требования: · - Знание ООП и всех основных ...
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Предлагаем выполнить работу связанную с веб-программированием сайта «Закупки.72». Сайт на данный момент находится на временном сервере и по нашему требованию может быть передан в работу (сделаны дизайн и верстка). http://test63.polk.km.ua/
Функции сайта:
1) На сайте будут присутствовать несколько лиц:
- Организатор;
- Администратор;
- Участник закупок.
У Администратора своя админ. панель, у Участника закупок и Организатора свои отдельные ЛК.
2) Выбор продукции участниками закупок через каталог (при нажатии на кнопку "Участвовать в закупке" вылазит каталог продукции), добавление в корзину, оформление заказов через свой ЛК.
3) Система обработки закупок Организатором от участников через свой ЛК;
4) Система диалога со всеми пользователями сайта;
5) Выпадающий список городов на главной странице;
Система управления:
Любой движок (возможно DLE), удобная административная панель, мощный, безопасный, поддержка открытого исходного кода либо самописный.
Сумма работ:
Общая сумма работ по проекту – 500 $ (~14 000 руб.)
Сумма является окончательной. Оплачивается на банковский счет исполнителя либо через денежный перевод.
Заключение соглашения ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Оплата производится после публикации сайта на временный хостинг и после предварительного тестирования.
Сроки разработки:
Cрок реализации проекта – до 20 дней.
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