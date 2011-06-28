Веб-программирование сайта

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки268 просмотров
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Предлагаем выполнить работу связанную с веб-программированием сайта «Закупки.72». Сайт на данный момент находится на временном сервере и по нашему требованию может быть передан в работу (сделаны дизайн и верстка). http://test63.polk.km.ua/

Функции сайта:

1) На сайте будут присутствовать несколько лиц:

- Организатор;

- Администратор;

- Участник закупок.

У Администратора своя админ. панель, у Участника закупок и Организатора свои отдельные ЛК.

2) Выбор продукции участниками закупок через каталог (при нажатии на кнопку "Участвовать в закупке" вылазит каталог продукции), добавление в корзину, оформление заказов через свой ЛК.

3) Система обработки закупок Организатором от участников через свой ЛК;

4) Система диалога со всеми пользователями сайта;

5) Выпадающий список городов на главной странице;

Система управления:

Любой движок (возможно DLE), удобная административная панель, мощный, безопасный, поддержка открытого исходного кода либо самописный.

Сумма работ:

Общая сумма работ по проекту – 500 $ (~14 000 руб.)

Сумма является окончательной. Оплачивается на банковский счет исполнителя либо через денежный перевод.

Заключение соглашения ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Оплата производится после публикации сайта на временный хостинг и после предварительного тестирования.

Сроки разработки:

Cрок реализации проекта – до 20 дней.

12 лет назад
zakupki72
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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