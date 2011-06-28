Привет, друзья! Разыскивается специалист, готовый сделать модуль, для приема платежей в уберкарт, через Интернет-экваринг мастербанка. Технические требования для подключения услуги интернет-эквайринга: http://www.masterbank.ru/docs/intecv_treb.zip Прошу озвучивать цены, сроки в контакты для связи: Почта, Google Talk: [email protected] ICQ: 29638538 skype: alexey_dyomin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт, который может формировать прайс на оборудование на основе сборочных единиц, так же ведение клиентов, это все в админке, клиентская часть - отправка счета на основе зарегистрированного е-майла, скидки по группам
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