Нужно разработать аналог сайта monopoly-club.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Здравствуйте господа. Нужно разработать аналог сайта(онлайн игры) monopoly-club.ru желательно на FLASH.

От Вас стоимость/сроки/портфолио FLASH-сайтов.

Желательно заключение бумажного договора. Предпочтение отдам фрилансерам из Моквы и Санкт-Петербурга.

12 лет назад
ileta
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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