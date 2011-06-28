Доработка компонента Блоги \ Битрикс

Веб-программированиеЗакрытнет заявок83 просмотра
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Необходимо доработать компонент блоги:

-несколько информативных вариантов вывода последних сообщений.

-подключить социальные сети для возможности комментария блога

-расширить функционал панели редактора

-сделать максимально упрощенную схему регистрации блога

остальные мелочи при переписке

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12 лет назад
GSA
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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